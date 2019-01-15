Kentte 10 gündür süren yağışla birlikte bu sabah başlayan fırtına, bir kargo gemisinin karaya oturmasına neden oldu. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de fırtına nedeniyle demirli bulunduğu Mersin Limanı'ndan sürüklendi. Gemi, sahile 500 metre kala karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki personeli kurtarmak için çalışma başlattı.
Mersin'de gemi karaya oturdu
15.01.2019 - 17:16 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de fırtına nedeniyle sürüklenen Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, karaya oturdu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Mersin,karaya oturan gemi,
598360 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598360.aspx
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