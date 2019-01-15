Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin kent merkezinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, sahildeki ticari bir geminin de sürüklenerek karaya oturmasına neden oldu.

Bir süre önce Mersin Limanı'na hayvan getirdiği öğrenilen 'Wardeh' isimli ticari gemi, şiddetli fırtına dolayısıyla sürüklenerek karaya oturdu. Atatürk Parkı içerisindeki eski lunapark arkasında 500 metre mesafede karaya oturan gemiyle ilgili Sahil Güvenlik ekipleri de önlem aldı.

Gemide haciz işlemlerinden dolayı 2 görevlinin bulunduğu öğrenildi.