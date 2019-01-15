Balıkesir-Kütahya seferini yapan yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, İbrahim Atalay'ın kullandığı iş makinesine çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
 