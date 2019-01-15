Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.41'de merkez üssü Kırkağaç olan yerin 7 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kırkağaç merkez ve uzak mahallelerinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedilen deprem korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Kırkağaç’ta deprem
15.01.2019 - 23:36 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : Manisa,deprem,
598414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598414.aspx
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