Trabzon’un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok,"Korkulanın önüne geçtik. Yerleşim yerlerine sıçramadan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Şuan için tehlike geçti. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.
Trabzon'da çıkan orman yangını söndürüldü
15.01.2019 - 23:52 | Son Güncelleme: 15.01.2019 - 23:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Çaykara ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü.
Trabzon’un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.
Etiketler : Trabzon,
598417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598417.aspx
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