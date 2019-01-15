Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Çaykara ilçesi Işıklı Mahallesi’nde orman yangını çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok,"Korkulanın önüne geçtik. Yerleşim yerlerine sıçramadan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Şuan için tehlike geçti. Soğutma çalışmaları sürüyor" dedi.