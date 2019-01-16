Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat); Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 0

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı bulutlu 7

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 3

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların; il genelinde kuvvetli, kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 11

Antalya: Çok bulutlu (Öğle saatlerine kadar doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor) 10

Samsun: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 7

Trabzon: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak zamanla yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 14

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4