Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 206 Sokakta bulunan bir apartman bahçesinde dün meydana geldi. Apartmanda oturan bir kişi sabah işe gitmek için evden çıktığında bahçede hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Vatandaş hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada cesedin, Perihan Büyükbayram'a (45) ait olduğu ve Güneşli Mahallesi'nde tavukçuluk yapan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Polis araştırmayı derinleştirdiğinde kadının Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi'nde oturduğunu otomobil ile sabah saat 07.39'da kendi mahallesinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesine geldiğini, bir süre otomobilinde bekledikten sonra 07.45'te otomobilinden inip ölü bulunduğu apartmana doğru geldiğini saptadı. Ayrıca polis kadının otomobilinde yaptığı incelemede 3 mektup buldu. Kadının polise, eşine ve ailesine ayrı ayrı mektup yazdığı görüldü. Kadının polise "Benim ölümümden kimse sorumlu değildir, suçlu aramayın" diye mektup yazdığı, eşine, "Ben kanser olduğumu öğrendim sana ve çocuklarıma acı çektirmek istemiyorum bu nedenle hayatıma kıyıyorum, çocuklarıma iyi bak" ailesine ise, "Benim ölümümden kimse sorumlu değil, kanser olduğumu öğrendim kimseye acı çektirmek istemiyorum, benim arkamdan üzülmeyin" diye mektup yazdığı belirlendi.



Polis kadının bu mektupları yazdıktan sonra apartmana çıkıp atlayarak intihar ettiğini değerlendiriyor. Bu arada kadının cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilecek. Kadının ablası Aylin Büyükbayram ile eşi Cüneyt Büyükbayram dün olay yerine gelmiş gözyaşlarına boğulmuştu.