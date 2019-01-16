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Gri listede aranan terörist teslim oldu
16.01.2019 - 09:32 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü Gri listede aranan Rıdvan Ertaş isimli terörist Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : İçişleri Bakanlığ,terörist,PKK,gri listedekiler,
598467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598467.aspx
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