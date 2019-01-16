Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan kediciklerden Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu. Savcılığa ek ifade veren Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında detaylı itiraflarda bulundu. Örgüt hakkında kara para aklama, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları, dayak, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması ile ilgili yaklaşık 100 sayfalık ek ifade verdi. İtiraf'' içeren beyanlarda bulunan şüpheli Koncagül’ün ifadesinin ardından savcılık, Koncagül’ün tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Beril Koncagül’ün tahliyesine karar verdi.