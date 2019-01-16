İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında  gözaltına alınan 20 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele  Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.

OPERASYON

Aliağa ilçesinde 9 Ocak'ta düzenlenen operasyonda aralarında Hakkari  Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 20  şüpheli gözaltına alınmıştı. 1 ton 200 kilogram skunk ile 500 gram likit esrar ele geçirildiği operasyonda 5 uzun namlulu otomatik silah, bir tabanca, 100  mermi, 2 pompalı tüfek ve 58 fişek ele geçirilmişti. Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı getirdikleri uyuşturucuyu, Ege Denizi kıyılarından İzmir'e sevk etmeyi planladıkları öne sürülmüştü. Polis kamerasına yansıyan operasyonla Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiği ortaya çıkarılmıştı. Operasyonun, Avrupa'dan İzmir'e uzanan uyuşturucu trafiğine vurulan büyük bir darbe olduğu belirtilmişti. 
 