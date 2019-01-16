Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı tipiyle birleşince Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde bulunan ve sürücüler için Türkiye’nin en zorlu geçitlerinden birisi olan Zigana dağı geçidinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yolda kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Zigana dağında karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, zincir saran bazı tırlar yoldan çıkamayınca kenara park etti.

Zigana Dağı’nda aracına zincir saran sürücülerden Çetin Aydar, Kars Kağızman’dan Trabzon’a tuğla götürdüğünü, oradan da aynı mevkiye kömür çekeceğini belirterek, “Zigana dağında kaldık. Zincirleri sardık, inşallah çıkabiliriz. Kar yağışı etkisini sürdürüyor” dedi.



Trabzon’dan Ağrı’ya akaryakıt taşıyan tanker sürücüsü Fatih Topçu ise, “Üstten aşağı tuzlama yapmışlar gayet iyiydi. Ama bu noktadan sonra kötüleşti yol. Yol komple buzdu. Araba kayınca zincirleri takmak için durdum. Zincirleri üzerine attım, üzerine bıraktım bağlamak için hareket ettirmek için araca binmeden kendi kendine hareket etmeye başladı. İki taraflı zincir attım ayrı ayrı ama durmadı. Kendi halinde kayarak su kanalına düştü ve duvara çarptım. Yaklaşık 100 metre boyunca kaydı araç. Karayollarını çok aradım gelsinler, tuzlama yapsınlar diye. Üstten gelen araçların hepsi kayarak iniyor buradan aşağıya” diye konuştu.

Karayolları ekipleri yol boyunca sürekli kar temizliği ve tuzlama çalışması yaparken, emniyet güçleri de İkisu mevkiinde sürücüleri yollarla ilgili uyarıyor.

Yağış nedeniyle çok sayıda kamyon ve tır sürücüsü de araçlarını İkisu köyündeki dinlenme tesislerine park ederek yağışın durmasını ve yolun normale dönmesi için beklemeye başladı.