Edinilen bilgilere göre, Kısmet Mahallesi’nden alınan hastayı Batman Bölge Hastanesine taşıyan ambulans, Sağlık Mahallesi Garzan Caddesi'nde karşı yönden hızlı geldiği iddia edilen süt toplama aracıyla çarpıştı. Kazada 1’i sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Batman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansta bulunan hastanın yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 