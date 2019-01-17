Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, sabaha karşı Altındağ ilçesi Yeşilöz Mahallesi Fruko Kavşağı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen otomobile çarptı. Savrulan otomobil de Halit Y. yönetimindeki taksiye çarptı. Trafik ışığını devirerek kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde ise Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'nde Anadolu Bulvarı'da Gimat yönüne giden Umut Ö. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.