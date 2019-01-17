Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesindeki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden cip çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliğinin de aralarında bulunduğu 3 kişi peşlerine takıldı. Site güvenliğinin ateş açması sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişi hayatını kaybederken yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Kovalamaca ölümle sonuçlandı
17.01.2019 - 10:03 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, güvenlik görevlisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Kartal,Dragos,hırsız,
598668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598668.aspx
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