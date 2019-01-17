Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Yunusemre Caddesi’nde seyir halinde drift yapan kamyonet sürücüsü amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Trafikte ilerleyen diğer vatandaşların mal ve can güvenliğini hiçe sayan trafik magandasına vatandaşlar tepki gösterirken, o anlar sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanınca polis harekete geçti. Görüntüleri ihbar kabul eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası belirlenen aracın sürücüsüne ulaştı. Sürücüye 5 Bin 10 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konularak kamyoneti 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca mahkemeye sevk edilen şahıs, 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.