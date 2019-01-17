Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda 4 gün önce kaybolan ve kanyon zirvesinde kıyafetleri, çantası ve çadırı bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Yunus Hocayov’un (20) cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Sarp kayalıklar arasında bulunan cesedi almak için çalışmalar sürerken, gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Genci bölgeye götüren bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, Yunus Hocayov çadırın yanında görülüyor. Görüntülerde kanyonun sarp bölgeleri de yer alıyor.

CESEDİN YERİ FOTOĞRAF MAKİNESİ İLE BELİRLENDİ

Hocayov’un cesedi jandarma ve AFAD tarafından 150 metre aşağıda bulundu. Sarp ve dik kayalıklar arasında güç şartlarda arama çalışmalarını yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Yunus Hocayov’un bulunduğu yeri fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğrafla belirledi. Cesedin bulunduğu noktaya ulaşamayan ekipler çalışmayı sonlandırdı. Hocayov’un cansız bedeninin yarın helikopter desteğiyle bölgeden alınacağı öğrenildi.