Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 yıldır hırsızlık ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan Samed A.'nın ablası Türkan A. ile birlikte Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı. Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası alan, 2 yıl önce de cezaevinden firar eden Türkan A. ile kardeşi Samed A., dün akşam saatlerinde Gaziantep- Kahramanmaraş karayolunda, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen kardeşler, işlemlerinin ardından bu sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.