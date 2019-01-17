Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Kartal’da bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki alçı ustası Yusuf Özkök, çalışırken 12’nci kattan asansör boşluğuna düştü. Asansör sepetinin üzerine düşen düşen işçiyi fark eden arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç içinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından 4 çocuğu bulunan Özkök’ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Yusuf Özkök’ün yakınları olayın şoku ile sinir krizi geçirdi. Genç inşaat işçisi Özkök’ün çalışma arkadaşları “Çalıştığı esnada dengesini kaybedip asansör sepetinin üzerine düştü” derken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.