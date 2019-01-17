Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Necmi Güldiken yönetimindeki 63 AAS 430 minibüs, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresi Çağa Mahallesi yakınlarında kar nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan öğretmenler Saliha Gürbüz, Halil Günaşan, Melba Dabanlı, Hülya Erkoç, Mithat Lale ile Gurbet Karakayalı yaralandı. Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğretmenlerin Çağa İlkokulu ve Ortaokulunda görevli oldukları, okula giderken kaza yaptıkları öğrenildi.