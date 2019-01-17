Adalet Mahallesi'nde bir villaya pencereden giren iki hırsız içerde ev sahibesi kadınla karşılaştı, Kadının çığlık atmasıyla hırsızlar kaçmaya çalıştı. Hırsızlar villa çevresinde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.
Villa hırsızları kıskıvrak yakalandı
17.01.2019 - 16:02 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir villaya giren hırsızlar yakalandı.
Etiketler : Villa hırsızları,yaşam haberleri,
598743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598743.aspx
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