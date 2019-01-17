Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Mahallesi'nde bir villaya pencereden giren iki hırsız içerde ev sahibesi kadınla karşılaştı, Kadının çığlık atmasıyla hırsızlar kaçmaya çalıştı. Hırsızlar villa çevresinde polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.