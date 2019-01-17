Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Emre K. (25) ve tutuksuz sanık Bedirhan A. (18) ile avukatları katıldı.

"BELİMDEKİ BIÇAKTAN HABERİM YOKTU"

Cinayet zanlısı Emre K.’nın yaptığı savunma adeta ‘pes’ dedirtti. Sanık Emre K., belindeki bıçaktan haberinin olmadığını söyleyerek, “Tekel bayisinden parasız alkol almaya kalktım. Maktul Ejder bana tekme tokat girişti. Tekel bayi işletmecisinden özür dileyip eve gittik. Belimdeki bıçaktan haberim bile yoktu. Eve gittiğimizde Ejder bana yine vurdu. Yere düştüm. Gerisini bilmiyorum. Alkollüydüm, hatırlamıyorum. Ejder beni zaten evde bıçakladı. Daha öncesinde de tokatlamıştı. Üzerime saldırdı. Bıçaklandıktan sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Bedirhan Alkan ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verirken, dosyayı karara bağlamak için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Büyükdere Mahallesi'ndeki bir evde, geçen yıl haziran ayında çıkan kavgada, bıçakla ağır yaralanan Ejder As, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Bedirhan A. ve Emre K. tutuklanmıştı.

