Carcı köyü camisinde imamlık yapan Abdulhamit Ağveranlı idaresindeki otomobil, Kars-Arpaçay kara yolu Akçakale köyü mevkisinde karşı yönden gelen Günsoy Öztürk'ün kullandığı otomobille çarpıştı.Kazada, Ağveranlı ve yanındaki Adem İnce ile Günsoy ve Arif Öztürk yaralandı.Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağveranlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ağveranlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri, tipinin etkili olduğu yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Kars'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
17.01.2019 - 16:58 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Arpaçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Kars,kaza,
598755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598755.aspx
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