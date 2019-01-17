Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Carcı köyü camisinde imamlık yapan Abdulhamit Ağveranlı idaresindeki otomobil, Kars-Arpaçay kara yolu Akçakale köyü mevkisinde karşı yönden gelen Günsoy Öztürk'ün kullandığı otomobille çarpıştı.Kazada, Ağveranlı ve yanındaki Adem İnce ile Günsoy ve Arif Öztürk yaralandı.Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ağveranlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ağveranlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri, tipinin etkili olduğu yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.