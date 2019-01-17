Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 01 PH 943 plakalı minibüs, merkez Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Velid Ömer'in kullandığı 63 MC 560 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Fatma, Saliha ve Ali Velid yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.