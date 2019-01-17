Besni'de etkili olan yağmur ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, levhalarla sürücülere hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Sürücüler bölgeden geçerken tedirgin olduklarını belirterek, yolun bir an önce onarılması gerektiğini söyledi.
Besni'de yağış nedeniyle yol çöktü
17.01.2019 - 18:12 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle, Besni-Gölbaşı Karayolu'nun 10'uncu kilometresinde çökme meydana geldi.
Etiketler : Adıyaman,Besni,
598770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598770.aspx
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