Turhan, Antalya'da Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde  bulundu. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden kavşak hakkında bilgi alan  Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın hızlı  gelişen bir kent olduğunu söyledi. Gerek turizm gerekse tarımsal faaliyetler  açısından yollarda trafik yoğunluğunun artış gösterdiğini dile getiren Turhan,  "Antalya ilimiz büyüyen, gelişen Türkiye'den nasibini alıyor." diye konuştu.

Çevre illerle olan karayolları bağlantılarının önemli ölçüde bölünmüş  yol haline getirildiğini anlatan Turhan, artan trafik karşısında bazı kesimlerde  zemin kavşakların trafiği akıtmakta zorlandığını, tıkanıklıklara neden olduğunu,  bu alanlarda da köprülü kavşakları hayata geçirdiklerini kaydetti.
 
 "Köprülü kavşakla kesintisiz trafik akımı sağlanacak"
 
Serbest Bölge Kavşağı'nda da köprülü kavşağa ihtiyaç duyduğunu aktaran  Turhan, şu değerlendirmede bulundu:
 
 "Yaz aylarında bu zemin kavşağı, mevcut trafiği geçirmekte çok  zorlanan, trafik akışında tıkanıklıklara neden olan bir kavşaktı. Burayı köprülü  kavşak haline getiriyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç ay içerisinde köprülü  kavşak tamamlanarak, kesintisiz trafik akım koşullarına hizmet verecek."
 
Antalya'nın çevresindeki komşu illerle bağlantılı yollarda da  çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turhan, Akdeniz sahil yolu Mersin,  Fethiye-Muğla istikametinde bölünmüş yol, Antalya'yı Anadolu'ya iç kesimlere  bağlayan güzergahlarda da iyileştirme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.
 
 Daha konforlu, ekonomik, kısa süreli seyahat imkanı
 
Alanya ilçesi çevre yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Turhan,  Afyonkarahisar, Burdur, Konya istikametlerinde de yol standartlarını iyileştirme,  seyahat sürelerini kısaltma çabalarının sürdüğünü kaydetti. Turhan, şunları  söyledi:
 
"Antalya'da giderek artan turist sayısı, buna bağlı olarak oluşan  trafiğin yollarımıza getirdiği ilave yükü hafifleterek, ulaşımı daha rahat,  konforlu, ekonomik ve kısa süreli hale getirerek turizme hizmet ediyoruz. Bölgede  yetişen tarım ürünlerini ülkemizin diğer bölgelerine ve yurt dışına bağlayan  limanlarımızı, yollarımızı iyileştirme adına önemli çalışmalar yapmaktayız.  Bunların önemli bir kısmı tamamlandı."
 
Gazipaşa Balıkçı Barınağı, Yat Limanı, Demre Yat Limanı'ndaki  çalışmaların da devam ettiğini bildiren Turhan, bu çalışmaların da bu yıl  içerisinde tamamlanarak, hizmete açılacağını ve Antalya'nın turizmine  kazandırılacağı bilgisini verdi.
 
 "Antalya'ya bugüne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 11 milyar  liraya yaklaştı. Bunun bir milyarlık kısmı yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı."  diyen Turhan, Antalya Havalimanı, Gazipaşa Havalimanı terminallerinin  yap-işlet-devret modeli ile işletildiğini söyledi.
 
Yatırımların devam edeceğine vurgu yapan Turhan, "Antalya'yı yakın  gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla  ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım  programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.