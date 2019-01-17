Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Ocak Cumartesi gecesi Nazilli Akçay Köprüsü mevkiinde tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen 59 yaşındaki Tuncay Asar, ayağının kayması sonucu Büyük Menderes nehrine düşmüştü. Yanındaki arkadaşı Adem B.’nin tüm çabalarına rağmen Asar, nehirdeki akıntıya kapılarak gözlerden kaybolmuştu.

Adem B.’nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında nehre düşen Asar’a ulaşılamadı. Jandarma, Aydın Büyükşehir İtfaiye, AFAD ve Muğla Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalara bugün Ankara’dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’ndan (JÖAK) görevlendirilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de dahil oldu.



JAK timinin, Tuncay Asar’ın nehre ilk düşütü noktadan dün başladığı çalışmalar bugün de devam etti. Büyük Menderes Nehri güzergahında sudan ve karadan yaklaşık 13 kilo metre ilerleyerek İsabeyli bölgesine kadar ulaşan JAK timleri, çalışmalarını Sultanhisar ilçesi yönünde sürdürüyor.