Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu gece ve yarın 'Cuma' sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde Adana, Tarsus, Osmaniye, Hatay illerinde, hafif şiddette don tehlikesi beklenmektedir. Don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir."