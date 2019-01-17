Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’da dün meydana gelen kazada ağır yaralanan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Babasının kullandığı otomobilin TIR'la çarpışması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Emin Can Kılçık’ın tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden Murtaza (39), eşi Naile (36), oğlu Mert (8) ve babası Mehmet Emin Kılçık’ın (67) cenazeleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada yaralanan Elif Dalkıran’ın (21) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR'LA ÇARPIŞMIŞTI

Konya-Karapınar kara yolunda Murtaza Kılçık idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Orhan T’nin kullandığı TIR'la çarpışmış, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu Mert ve babası Mehmet Emin Kılçık, kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Sürücü Kılçık’ın ağır yaralanan oğlu Emin Can Kılçık ile baldızı Elif Dalkıran, hastanelerde tedavi altına alınmıştı.