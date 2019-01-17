Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yapılan uygulama sırasında döner kavşakta bir kişinin 01 BOB 77 plakalı otomobili polis aracının üzerine sürdüğünü anons etmesi üzerine, ekipler otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp Seyhan istikametine kaçan otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından ASKİ Kavşağı'nda yolun araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığını öne süren Alican D. ve otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü.