Alınan bilgiye göre, Altınova istikametine doğru seyreden Rıza Geçiner yönetimindeki 17 KF 919 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden Geçiner, otomobili yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı
17.01.2019 - 23:50 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 23:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler : Balıkesir,
598814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598814.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER