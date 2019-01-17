Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için, Nevşehir il genelinde taşımalı gelen öğrencilerimiz ile köy okullarımız ve köy, belde, ilçelerden kendi imkanlarıyla il/ilçe merkezine gelen öğrencilerimiz, 18 Ocak 2019 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. İdari izinli olan öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabilecektir” denildi.
Nevşehir’de köy okullarına ve taşımalı eğitime kar tatili
17.01.2019 - 23:55 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde yarın için tatil edildi.
Etiketler : Nevşehir,kar tatili,
598817 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598817.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER