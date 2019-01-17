Edinilen bilgiye göre, Emre K.’nin kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil Fevzipaşa Mahallesi 48093 sokakta virajı alamadı. Demir korkulukları deviren otomobil kanala uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
17.01.2019 - 23:56 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 23:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da virajı alamayan otomobilin kanala uçtuğu kazada sürücü yaralandı.
Etiketler : Adana,
598818 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598818.aspx
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