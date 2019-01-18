Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Tırmık Sokak’ta saat 13.30 sularında gerçekleşti. İddiaya göre bir binanın bodrum katında kalan yabancı uyruklu 5 erkek şahıs, yeni tanıştıkları ve ev arkadaşı olarak yanlarına aldıkları bir diğer yabancı uyruklu bir erkek şahsa uyuşturucu madde vererek dolandırdı. Başka ülkelere götüreceklerini söyleyerek şahsı kandıran ve sonrasında da pasaportunu ve parasını alan şahıslar, uyuşturucu madde etkisindeki kişiyi sokakta bırakarak kaçtı.

YUNANİSTAN'A GÖTÜRME VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Uyuşturucu madde verilerek dolandırılmaya çalışılan kişiye tercümanlık yapan ve aynı zamanda sokak sakinlerinden olan görgü tanığı Fırat Aykut, "5 kişi arkadaşlar demişler ki seni Yunanistan’a götüreceğiz. Yabancı bir ülkeye götüreceklermiş. Aynı evde de 10-15 kişi kalıyorlar. Bu yeni gelmişti buraya. Bunu kandırmışlar, uyuşturucu içirmişler. Parasını ne var ne yoksa pasaportunu falan alıp gitmişler” şeklinde olayı anlattı. Sokağın köşesinde bırakılan şahsı gören Fırat Aykut ve diğer vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise duruma müdahale ederek sağlık ekiplerini çağırdı. Uyuşturucu madde etkisindeki şahıs ambulansa bindirilerek sağlık kontrolüne alınırken, maddenin etkisiyle kendisinden geçen şahsın konuşmakta da güçlük çektiği anlar ise kameralara yansıdı. Şahsı dolandırmaya çalışan diğer yabancı uyruklu şüphelilerden biri ise kaçmaya çalışırken olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı birlikte kaldığı diğer şahısların ise nerede olduklarını bilmediğini söyledi. Yakalanan şahıs polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, uyuşturucu etkisindeki şahıs ise ambulansa bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.