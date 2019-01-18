Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağanak yağış Osmaniye’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası oluşan sel Çatalhöyük mevkisinde köprünün yıkılması sonucu Kadirli - Adana kara yolunu ulaşıma kapattı.

Adana istikametinden Kadirli’ye gelen iki kişi otomobilleri ile sele yakalandı.

KEPÇE OPERATÖRÜ KURTARDI

Bir anda suya gömülen otomobil içerisindeki biri kadın 2 kişi mahsur kaldı.

Cep telefonuyla yardım isteyen 2 kişinin imdadına yol açma çalışmasına katılan kepçe yetişti. Otomobilden çıkan iki kişi kepçeye alınarak kurtarıldı.

O anlar ise kepçe operatörü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.