Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren Halis Karakaya'nın kullandığı halk otobüsüne, dün akşam saat: 20.44 sıralarında Uydukent-Express hattında seferini gerçekleştirdiği esnada anne ve hasta çocuğu bindi.

Sürücü Halis Karakaya, aracına binen küçük çocuğun rahatsızlandığını fark etti. Yolcuların rahatsızlanan çocuğa ve yanındaki annesine yardımları araç içinde bulunan güvenlik kameralara yansıdı. Yolcular anne ve bebeğine müdahale ederken, otobüs şoförü de hiç düşünmeden güzergahından çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Afyon Devlet Hastanesi'ndeki Çocuk Acil Bölümüne yetiştirdi.