2018-2019 eğitim-öğretim yılı 1'inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana artellerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
İstanbul'da 'karne' trafiği! Yol haritası kıpkırmızı oldu
18.01.2019 - 18:43 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili yoğun bir trafikle başladı. Kentte yüzde 56'yı bulan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Etiketler : karne trafiği,trafik yoğunluğu,
598960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598960.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER