Alınan bilgiye göre, Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri cinayet büro  ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, daha  önce kolu kesik şekilde bulunan Uslu'nun, vücudunun diğer parçalarına da ulaştı.

Olay yerinde toplanan kanıtlar ve yapılan incelemede, Uslu'nun boyun  ve bazı vücut parçalarının milimetrik olarak kesildiği belirlendi.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Uslu'nun döner ustası babası Hasan  Uslu ve annesi Satı Uslu'yu gözaltına aldı.Baba Hasan Uslu'nun ilk ifadesinde tartışma sonucu kızı Didem Uslu'yu  bıçakla parçalara ayırdıktan sonra uzuvları aralıklarla evden çıkarıp ormana  gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Soruşturma sonucu cinayetle ilgili ayrıntılar da netleşti.Yaklaşık bir ay önce Hasan Uslu'nun uyuduğu sırada, annesiyle tartışan  kızı Didem Uslu'yu sinirlenerek boğarak öldürdüğü, daha sonra cesedi saklamak  için derin dondurucu aldığı iddia edildi. Sırt çantasında aralıklarla parçaladığı  cesedi ormana gömen Hasan Uslu'nun daha sonra derin dondurucuyu ikinci el eşya  satan bir dükkana sattığı ileri sürüldü. Polis, temizlenmesine rağmen kalan kan  izlerinden örnek aldı.Zanlılar, adliyeye sevk edildi.Anne Satı Uslu ve Baba Hasan Uslu, çıkarıldıkları mahkemece  tutuklandı.