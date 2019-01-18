Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Başpınar (36) yönetimindeki 43 EB 102 plakalı araç ile aynı istikamette seyir halinde olan Sergen Sezer (26) yönetimindeki 45 SC 3266 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sergen Sezer’in kullandığı araç takla atarken iki araç da hurdaya döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve AKS ekibi sevk edildi. Kazada Sergen Sezer’in aracında tek olduğu, Halil Başpınar’ın kendisiyle birlikte aracında 4’ü çocuk 8 kişinin yolculuk ettiği tespit edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 4’ü çocuk 9 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.