Karne aldıktan sonra ailesiyle Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyü'ne giden Selim-Hatice Özdemir çiftinin 7 yaşındaki çocukları Alihan Özdemir, evde bulduğu silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla kafasından vurularak ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Durumu ağır olan Özdemir'in tedavisi sürüyor.
Artvin'de 7 yaşındaki çocuk kendini vurdu
18.01.2019 - 23:03 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'de silahla oynarken kendini vuran 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Etiketler : Artvin,
598988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598988.aspx
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