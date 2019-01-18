Karne aldıktan sonra ailesiyle Artvin merkeze bağlı Tütüncüler Köyü'ne giden Selim-Hatice Özdemir çiftinin 7 yaşındaki çocukları Alihan Özdemir, evde bulduğu silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla kafasından vurularak ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Durumu ağır olan Özdemir'in tedavisi sürüyor.