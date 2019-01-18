Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği  ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Torba uygulama  noktasında kiralık lüks minibüsü durdurdu. Minibüste, 11 İran uyruklu ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya  çalıştığı iddia edilen İran uyruklu sürücü G.H'yi yakaladı.

Araçta, 12 can yeleği, 5 litrelik su şişelerinde 40 litre benzin, iki  otomatik pompa, iki bot küreği ve kaçabilmelerine yarayacak malzemeler ele  geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H, adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.