Olay, Yüksekova ilçesi Göngür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar mahalle yolunda karlar içinde donmuş bir köpek buldu. Vatandaşlar yol kenarındaki donmuş köpeğin ya aç olduğu için ya da başka köpeklerin saldırısı sonucu telef olmuş olabileceğini söyledi. Köpeğin o hali aynı zamanda yürekleri de sızlattı.
Yüksekova’da yolda donmuş köpek bulundu
18.01.2019 - 23:49 | Son Güncelleme: 18.01.2019 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde karların arasında donmuş bir köpek bulundu. Donmuş köpeğin hali yürekleri sızlattı.
Etiketler : Hakkari,köpek,donmuş,
598996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598996.aspx
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