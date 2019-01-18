Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya-Elazığ karayolunda yaşanan olayda Muş’tan Malatya’ya gelen 19 AAB 701 plakalı yolcu midibüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden şoför, hemen durarak yolcuları tahliye etti. Yolcular panikle kendilerini kısa sürede dışarıya atarken, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm midibüsü sardı. Bir anda alev topuna dönen midibüsün yanışını yolcular korkulu gözlerle izlerken, olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olayda şans eseri kimse yaralanmazken yolcuların bir kısmı ise sinir krizi geçirdi. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınırken, midibüs tamamen küle döndü. Yolculara ait birçok eşyanın da yangında zarar gördüğü öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.