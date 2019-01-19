Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde uyguladığı Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi'ni suistimal ederek, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak- vermek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Ardahan'da başlatılan soruşturma kapsamında 6 ilde başlatılan operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 28 şüphelinden 16'sı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyeti kapsamında rüşvet almak/vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Olgun Yıldız