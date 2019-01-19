Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da ikamet eden 45 yaşındaki Sıddık Korkutata, 24 yıldır nakkaşlık mesleğine gönül verdiğini söyledi. Ekibiyle cami duvarlarına nakşettiği süslemeler sayesinde gelecek nesillere tarihin izlerini bıraktıklarını aktaran Korkutata “Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan nakkaşlığın modern temsilcisiyim. Türkiye dışındaki çeşitli ülkelerde tarihî yapılar, camiler ve turistik mekânlara da süslemeler yaparak Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyorum” dedi. Bu işin tamamen dikkat ve sabır gerektirdiğine dikkat çeken Korkutata “Tüm bu zorluklara rağmen mesleğe her geçen gün ilgi artıyor. Günümüzde de çok kabiliyetli ustalar mevcut ancak bunu geleceğe aktarmakta ciddi çalışmalar göremiyoruz. Alaylı olarak yetişenler bu işi çok iyi yapıyor ama ellerinde diploma olmadığı için herhangi bir kurum vasıtasıyla bir yerde eğitim veremiyorlar. Tüm birikimini de mecburen kendisi ile mezara götürüyor. Bugün bir öğretim görevlisiyle bir alaylı bir araya gelip bu işi geleceğe çok güzel aktarabilirler” açıklamasında bulundu.