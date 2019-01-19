Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde oturan, 2011 yılında ‘XL (Extra Large) Model Kraliçesi’ olan Gözde Bahadır (42), 2003 yılında pilot B.Ö.A. (48) ile evlendi. 2010 yılında boşanan çiftin 2008 yılında doğan çocukları B.B.A’nın velayeti anneye verilirken, mahkeme, çocuğun haftanın 2 günü babası tarafından alınmasına karar verdi. B.Ö.A, bu sırada İ.G.A. ile evlendi. Gözde Bahadır, çocuğun yüzündeki morlukları görünce dava açtı. Mahkeme, üvey anne İ.G.S’ye küçük çocuğu darbettiği gerekçesiyle 3 bin 740 TL para cezası verdi. Uzun süre oğlunu görmeyen babanın avukatı, icra memuru, 2 psikolog ve polisler ile dün Gözde Bahadır’ın Darıca Bayramoğlu Mahallesi’ndeki evine geldi. Avukat, mahkeme kararı olduğunu ve çocuğu almadan gitmeyeceklerini söyledi. Avukat ve anne arasındaki tartışma kapı önünde yaklaşık 2 saat sürerken, küçük çocuk, dubleks evlerinin üst katındaki pencereye çıkarak “Gitmek istemiyorum. Ne yapayım kendimi mi atayım, intihar mı edeyim? Gitmek istemiyorum” diye bağırdı. Babasıyla telefonda görüşen çocuk, bir iki saatliğine yemek ve sinemaya gitme teklifini de kabul etmedi. Avukat, icra memuru ve polislerle birlikte evden ayrıldı.