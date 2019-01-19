Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

Adana: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7