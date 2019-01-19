Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülke genelinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
Adana: Parçalı bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -5
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7