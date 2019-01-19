Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Yalova-Bursa karayolu, Orhangazi ilçesi çıkışında meydana geldi. Bursa yönüne giden Sertan Yavuz (23) idaresindeki 16 AAL 284 plakalı otomobil, Orhangazi çıkışında bulunan benzin istasyonuna yaklaşık 10 metre mesafede Hakan Orun (26) yönetimindeki 33 CNZ 62 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazayı görür görmez durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı haldeki otomobil sürücüsü Sertan Yavuz’a ilk müdahaleyi yaptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Aytekin Ballı’nın (28) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.



140 kilometrede takılı kaldı

Kaza sonrasında Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Tıra arkadan çarpan otomobilin hız kadranının ise 140 kilometrede takılı kaldığı gözlendi. Savcının incelemesinin ardından Aytekin Ballı’nın cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.