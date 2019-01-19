İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi. Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.
Soğuk havada yürek sızlatan yolculuk
19.01.2019 - 10:44 | Son Güncelleme: 19.01.2019 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da gece saatlerinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, görenlerin yüreğini sızlattı.
İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi. Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.
Etiketler : İstanbul,
599067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599067.aspx
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