2019un havası en temiz şehirleri belli oldu Türkiyeden 4 yer listede

1- Helsinki
Ülke: Finlandiya
Puanı: 13.01

2- Canberra
Ülke: Avustralya
Puanı: 13.95

3- Reykjavik
Ülke: İzlanda
Puanı: 14.73

4- Wellington
Ülke: Yeni Zelanda
Puanı: 15.21

5- Zürih
Ülke: İsviçre
Puanı:15.94

6- Victoria
Ülke: Kanada 
Puanı:16.28

7- Stockholm
Ülke: İsveç
Puanı:16.73

8- Viyana
Ülke: Avusturya
Puanı:16.99

9- Lüksemburg
Ülke: Lüksemburg
Puanı: 17.15

10- Ottawa
Ülke: Kanada
Puanı: 17.93

88- Bursa
Ülke: Türkiye
Puanı:40.65

158- İzmir
Ülke: Türkiye
Puanı:62.65

177- İstanbul
Ülke: Türkiye
Puanı:69.73

185- Ankara
Ülke: Türkiye
Puanı:71.58