Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü İle Ovaakça Köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Büyük kısmı dolu tiner tenekelerinin ormana gelişigüzel halde atılı halde olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine geldiklerinde ağaçların arasında 120 tiner tenekesi buldu. Yapılan incelemenin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tiner tenekeleri kamyonete yüklenip yeddiemin deposuna götürüldü. Jandarma nezaretinde taşınan tiner tenekeleri tek tek kontrol edildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Erkan Kötökli, kimyasal maddelerin toplu imhası için yüklü miktarda ödeme çıkarıldığını bu sebeple ellerinde kimyasal madde bulunan bazı kişi ve iş yerlerinin bu maddeleri kanuna aykırı bir şekilde ormana atabileceklerini belirterek, "Söylenecek kelime bulamıyorum. Bunu yapan eminim, vicdanen rahat değildir. Gelecekte çocuklarımıza torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız biz. Ev atıkları zaten ormanlarımızı kirletiyor, bu daha da korkunç. Tamamen kimyasal ve yanıcı özelliğe sahip. Allah korusun traktörle o yoldan geçen bir kişi yanlışlıkla bir sigara izmariti atsa faciaya sebep olur" dedi. Tiner tenekelerinin hurda toplayan bir vatandaşın farkedip jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktığını anlatan Kötökli, jandarma eşliğinde tenekeleri toplayıp yeddiemine aldıklarını söyledi.